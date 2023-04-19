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Купить производственное здание в Ошмяны, Беларусь

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1 объект найдено
Производствов Ошмяны, Беларусь
Производство
Ошмяны, Беларусь
10 306 м²
€ 104,782
Земельный участок для размещения объектов обрабатывающей промышленности  г. Ошмяны, ул.…
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