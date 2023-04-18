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Купить производственное здание в Ошмянский район, Беларусь

Жупранский сельский Совет
1
Ошмяны
1
Производство В архив
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2 объекта найдено
Производствов Ошмяны, Беларусь
Производство
Ошмяны, Беларусь
10 306 м²
€ 104,693
Земельный участок для размещения объектов обрабатывающей промышленности  г. Ошмяны, ул.…
Производствов Краковка, Беларусь
Производство
Краковка, Беларусь
100 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Продается (сдается в аренду) административно-производственный складской комплекс (база) …

Параметры недвижимости в Ошмянский район, Беларусь

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