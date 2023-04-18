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Купить коммерческую недвижимость в Ошмянский район, Беларусь

Жупранский сельский Совет
2
Ошмяны
1
3 объекта найдено
Коммерческаяв Жупранский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Жупранский сельский Совет, Беларусь
3 210 м²
€ 81,933
Продаётся Конно-спортивный центр. ―――――――――――――――――――――――――――― Уникальный Конно-спортивный ц…
Производствов Ошмяны, Беларусь
Производство
Ошмяны, Беларусь
10 306 м²
€ 104,693
Земельный участок для размещения объектов обрабатывающей промышленности  г. Ошмяны, ул.…
Производствов Краковка, Беларусь
Производство
Краковка, Беларусь
100 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Продается (сдается в аренду) административно-производственный складской комплекс (база) …

Параметры недвижимости в Ошмянский район, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
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