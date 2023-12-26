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Коммерческая недвижимость в Ошмяны, Беларусь

1 объект найдено
Производство в Ошмяны, Беларусь
Производство
Ошмяны, Беларусь
Площадь 10 306 м²
Земельный участок для размещения объектов обрабатывающей промышленности  г. Ошмяны, ул. Льно…
€104,362
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