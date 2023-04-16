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Купить склад в Олехновичский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Склад 4 комнатыв Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Склад 4 комнаты
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат 893 м² 1/1 Этаж
€ 85,566
Продается складское помещение рядом с деревней Поповщина. Молодечненский р-н, 42 км от МКАД.…

Параметры недвижимости в Олехновичский сельский Совет, Беларусь

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