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Коммерческая недвижимость в Олехновичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Склад 4 комнаты с видеонаблюдением, с охраной, с подъездными путями в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Склад 4 комнаты с видеонаблюдением, с охраной, с подъездными путями
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 893 м²
Этаж 1/1
Продается складское помещение рядом с деревней Поповщина. Молодечненский р-н, 42 км от МКАД.…
€90,150
Realting.com
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