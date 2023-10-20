Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Обуховский сельский Совет
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Обуховский сельский Совет, Беларусь

Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 2 комнаты с парковкой, с кондиционером, с видеонаблюдением в Минск, Беларусь
Коммерческая 2 комнаты с парковкой, с кондиционером, с видеонаблюдением
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 71 м²
Этаж 9/10
Продажа административно-офисного помещения класса "В" в бизнес-центре по ул. Воронянского 7А…
€70,846
Коммерческая 4 комнаты с парковкой, с интернетом, с отдельным входом в Минск, Беларусь
Коммерческая 4 комнаты с парковкой, с интернетом, с отдельным входом
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 91 м²
Количество этажей 7
Продается административное помещение в Минске, на ул. Гало, 8.   Расположено помещение на цо…
€127,523
Коммерческая в Терюхский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Терюхский сельский Совет, Беларусь
Площадь 5 030 м²
Комплекс зданий с агроусадьбой, состоящий из:  -Агроусадьба, одноэтажное здание на 351,6 кв.…
€170,031
Офис в Гродно, Беларусь
Офис
Гродно, Беларусь
Площадь 516 м²
Этаж 2/3
Продаются нежилые помещения в трехэтажном здании, расположенные на втором, третьем этажах и …
€438,255
Производство с подъездными путями, в оживленном месте, незавершенное строительство в Брест, Беларусь
Производство с подъездными путями, в оживленном месте, незавершенное строительство
Брест, Беларусь
Площадь 1 107 м²
Продам в центральной части города Бреста, ул. Краснознаменная, 2, Земельный участок площадь …
€188,923
Офис 3 комнаты с парковкой, с интернетом, с видеонаблюдением в Гродно, Беларусь
Офис 3 комнаты с парковкой, с интернетом, с видеонаблюдением
Гродно, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 49 м²
Этаж 4/4
Административное помещение общей площадью 48,6 кв.м (43,7 – офис; 3,1 – санузел; 1,8 — сануз…
€59,983
Склад 2 комнаты в Кобрин, Беларусь
Склад 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 496 м²
Количество этажей 1
Продаётся здание складского назначения в северной части города Кобрина. Капитальное строение…
€37,785
Магазин с интернетом, с подъездными путями, с отдельным входом в Минск, Беларусь
Магазин с интернетом, с подъездными путями, с отдельным входом
Минск, Беларусь
Площадь 947 м²
Количество этажей 3
Реконструкция с реставрацией административно-торгового здания  г. Минск, ул. Революционная, …
€3,78 млн
Офис с парковкой, новое здание, с подъездными путями в Минск, Беларусь
Офис с парковкой, новое здание, с подъездными путями
Минск, Беларусь
Площадь 70 м²
Этаж 2/25
Предлагаем в продажу коммерческое помещение в жилом доме, МФК «Минск Мир», квартал «Тропичес…
€73,113
Магазин с в жилом доме в Минск, Беларусь
Магазин с в жилом доме
Минск, Беларусь
Площадь 52 м²
Этаж 1
Продается жилое помещение с отдельным входом, с возможностью перевода в нежилое помещение. Ц…
€75,018
Склад с парковкой в Брест, Беларусь
Склад с парковкой
Брест, Беларусь
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
Продам Склад контейнерного типа в собственность в северо-западной части города Бреста, микро…
€23,615
Офис 1 комната с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями в Минск, Беларусь
Офис 1 комната с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 472 м²
Этаж 10/14
Продаётся  современный автономный офис с удобной функциональной планировкой в МФК класса  В+…
€399,367
Realting.com
Перейти