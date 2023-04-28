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Манама, Бахрейн
Количество этажей 42
€ 52,430,400
Forbes Tower Located on a 2365 sqm plot, Forbes Tower is at the center of the Kingdom’…
Регионы с недвижимостью на продажу
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