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Отели в Столичная провинция, Бахрейн

Манама
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1 объект найдено
Отель в Манама, Бахрейн
Отель
Манама, Бахрейн
Количество этажей 42
€ 52,430,400
Forbes Tower Located on a 2365 sqm plot, Forbes Tower is at the center of the Kingdom’…
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