Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Азербайджан
  3. Апшерон
  4. Сабаильский район
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Сабаильский район, Азербайджан

Офис В архив
Очистить
2 объекта найдено
Офис в Баку, Азербайджан
Офис
Баку, Азербайджан
€ 1,200,843
Luxury designer 2-storey office with its own private parking for 20 cars, warehouses and loa…
Офис в Баку, Азербайджан
Офис
Баку, Азербайджан
€ 714,787
Spacious office with a light renovation area of 217 sq. m., located on the second floor.The …
Realting.com
Перейти