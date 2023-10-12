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Инвестиционная недвижимость в Вена, Австрия

коммерческая недвижимость
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офисы
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Инвестиционная В архив
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2 объекта найдено
Инвестиционная в Вена, Австрия
Инвестиционная
Вена, Австрия
Площадь 1 802 м²
Внимание застройщика !!! Небольшой, несуществующий дом по интересам либо для застройки, либо…
€1,40 млн
Инвестиционная в Вена, Австрия
Инвестиционная
Вена, Австрия
Площадь 1 802 м²
Attention property developer !!! Small, non-existent interest house either for development o…
€1,40 млн
Realting.com
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