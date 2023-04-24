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Отели в Вена, Австрия

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3 объекта найдено
Отель в Вена, Австрия
Отель
Вена, Австрия
€ 10,500,000
Австрия г.Вена Отель 4****в центре Вены Великолепный о…
Отель в Вена, Австрия
Отель
Вена, Австрия
1 781 м²
€ 5,500,000
Австрия г.Вена &nbsp; Отель в Вене (9,8% годовых) &nbsp; Предл…
Отель 77 комнат в Вена, Австрия
Отель 77 комнат
Вена, Австрия
77 Количество комнат 3 591 м²
€ 20,000,000
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