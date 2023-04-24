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Австрия
Вена
Коммерческая недвижимость в Вена, Австрия
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16 объектов найдено
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Офис
Вена, Австрия
€ 550,000
Коммерческая
Вена, Австрия
8 110 м²
€ 15,850,000
Австрия г.Вена Торговый центр в 40 км от Вены Известный торговы…
Отель
Вена, Австрия
€ 10,500,000
Австрия г.Вена Отель 4****в центре Вены Великолепный о…
Доходный дом
Вена, Австрия
8 800 м²
€ 12,300,000
Австрия г.Вена Торгово-деловой центр в Вене Торгово-дел…
Магазин
Вена, Австрия
90 м²
€ 5,000,000
Австрия г.Вена Торговое помещение на пешеходной улице &nbs…
Отель
Вена, Австрия
1 781 м²
€ 5,500,000
Австрия г.Вена Отель в Вене (9,8% годовых) Предл…
Коммерческая
Вена, Австрия
1 834 м²
€ 2,500,000
Австрия г.Вена Фитнес-центр в Вене (6% годовых) …
Магазин
Вена, Австрия
€ 14,000,000
Торговый центр на продажу в одном из крупнейших торговых районов Вены, с крупными и известны…
Коммерческая
Вена, Австрия
450 м²
€ 2,900,000
Известный ресторан с 30-летней историей находится в самом центре культурной столицы Австрии.…
Отель 77 комнат
Вена, Австрия
77 Количество комнат
3 591 м²
€ 20,000,000
Коммерческая
Вена, Австрия
446 м²
€ 1,000,000
Отличный магазин расположен в центре Вены, Австрия. Магазин, расположенный в 9-м районе Вены…
Коммерческая
Вена, Австрия
76 м²
€ 172,000
Кафе площадью 76 кв. м расположено на первом этаже неподалеку от пивоварни Оттакрингер в Вен…
Коммерческая
Вена, Австрия
€ 1,200,000
Жилой проект расположен в 22 районе Вены недалеко от Старого Дуная, Австрия. Проект представ…
Коммерческая
Вена, Австрия
€ 200,000
Уютное кафе расположено в самом центре Вены. Сдается в бессрочную аренду с правом передачи у…
Коммерческая 48 спален
Вена, Австрия
4 200 м²
€ 2,500,000
Уникальный бутик-отель расположен в самом сердце Венского леса, Австрия. Отель расположен ря…
Коммерческая 5 спален
Вена, Австрия
241 м²
€ 800,000
Апартаменты расположены в центре Вены, в 6-ом районе, в 300 м от знаменитой торговой улицы …
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