Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Австрия
  4. Штирия
  5. Магазины

Магазины в Штирия, Австрия

коммерческая недвижимость
3
Магазин В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель 77 комнат в Вена, Австрия
Отель 77 комнат
Вена, Австрия
Комнаты 77
Площадь 3 591 м²
€20,00 млн
Отель 77 комнат в Кицбюэль, Австрия
Отель 77 комнат
Кицбюэль, Австрия
Комнаты 77
Площадь 6 200 м²
€40,25 млн
Коммерческая 5 спален с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Вена, Австрия
Коммерческая 5 спален с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Вена, Австрия
Количество спален 5
Площадь 241 м²
Апартаменты  расположены в центре Вены, в 6-ом районе, в 300 м от знаменитой торговой улицы …
€749,875
Офис 3 комнаты под аренду в Вена, Австрия
Офис 3 комнаты под аренду
Вена, Австрия
Комнаты 3
Площадь 218 м²
Количество этажей 1
Данный расположенный в центре Вены офис продается или сдается в аренду. Площадь: 218,3 м2 (9…
€701,557
Коммерческая 40 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города в Австрия
Коммерческая 40 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города
Австрия
Количество спален 40
Площадь 5 400 м²
Красивый отель расположен на горнолыжном курорте Бад Гаштайн, Австрия. Отель состоит из 2 зд…
€4,69 млн
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, в центре города в Вена, Австрия
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, в центре города
Вена, Австрия
Уютное кафе расположено в самом центре Вены. Сдается в бессрочную аренду с правом передачи у…
€189,397
Коммерческая 11 комнат с мебелью, с лифтом, с гаражом в Штейнберг, Австрия
Коммерческая 11 комнат с мебелью, с лифтом, с гаражом
Штейнберг, Австрия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 622 м²
Количество этажей 3
Эта обширная коммерческая недвижимость в Штайнберг-Дёрфле, Бургенланд, предлагает стратегиче…
€2,47 млн
Коммерческая в Вена, Австрия
Коммерческая
Вена, Австрия
Площадь 8 110 м²
Австрия г.Вена Торговый центр в 40 км от Вены Известный торговы…
€14,86 млн
Инвестиционная в Untere Schirning, Австрия
Инвестиционная
Untere Schirning, Австрия
Площадь 654 м²
Количество этажей 2
€1,15 млн
Инвестиционная в Вена, Австрия
Инвестиционная
Вена, Австрия
Площадь 1 802 м²
Внимание застройщика !!! Небольшой, несуществующий дом по интересам либо для застройки, либо…
€1,40 млн
Магазин в Вена, Австрия
Магазин
Вена, Австрия
Торговый центр на продажу в одном из крупнейших торговых районов Вены, с крупными и известны…
€13,99 млн
Инвестиционная в Riegersburg, Австрия
Инвестиционная
Riegersburg, Австрия
€889,462
Realting.com
Перейти