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Отели в Штирия, Австрия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 16 комнат с мебелью, с видом на горы в Donnersbachwald, Австрия
Отель 16 комнат с мебелью, с видом на горы
Donnersbachwald, Австрия
Комнаты 16
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 4
Отель 3 * расположен прямо на подъемнике в лучшем, естественном снежном месте. 16 номеров (…
€2,10 млн
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