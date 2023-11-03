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Коммерческая недвижимость в Штирия, Австрия

3 объекта найдено
Отель 16 комнат с мебелью, с видом на горы в Donnersbachwald, Австрия
Отель 16 комнат с мебелью, с видом на горы
Donnersbachwald, Австрия
Комнаты 16
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 4
Отель 3 * расположен прямо на подъемнике в лучшем, естественном снежном месте. 16 номеров (…
€2,10 млн
Инвестиционная в Untere Schirning, Австрия
Инвестиционная
Untere Schirning, Австрия
Площадь 654 м²
Количество этажей 2
€1,15 млн
Инвестиционная в Riegersburg, Австрия
Инвестиционная
Riegersburg, Австрия
€890,000
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