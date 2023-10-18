Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Австрия
  4. Штирия
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Штирия, Австрия

Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в центре города, с охраняемой территорией, с инфраструктурой в Австрия, Австрия
Коммерческая в центре города, с охраняемой территорией, с инфраструктурой
Австрия, Австрия
 Проект жилой недвижимости в городе Лаксенбург, Австрия. Участок L-образной формы, площадь у…
€1,89 млн
Инвестиционная в Untere Schirning, Австрия
Инвестиционная
Untere Schirning, Австрия
Площадь 654 м²
Количество этажей 2
€1,15 млн
Коммерческая в Gemeinde Wilhelmsburg, Австрия
Коммерческая
Gemeinde Wilhelmsburg, Австрия
Площадь 594 м²
Собственность использовалась как загородная гостиница и жилое здание до 2001 года. Встроенны…
€248,569
Офис 6 комнат в Вена, Австрия
Офис 6 комнат
Вена, Австрия
Комнаты 6
Площадь 334 м²
Этаж 5/2
Продается просторный пентхаус в 3-м районе Вены, рядом со станцией городской железной дороги…
€3,61 млн
Коммерческая 48 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города в Вена, Австрия
Коммерческая 48 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города
Вена, Австрия
Количество спален 48
Площадь 4 200 м²
Уникальный бутик-отель расположен в самом сердце Венского леса, Австрия. Отель расположен ря…
€2,34 млн
Инвестиционная в Вена, Австрия
Инвестиционная
Вена, Австрия
Площадь 1 802 м²
Attention property developer !!! Small, non-existent interest house either for development o…
€1,40 млн
Инвестиционная в Бад-Фёслау, Австрия
Инвестиционная
Бад-Фёслау, Австрия
€2,59 млн
Офис 3 комнаты под аренду в Вена, Австрия
Офис 3 комнаты под аренду
Вена, Австрия
Комнаты 3
Площадь 218 м²
Количество этажей 1
Данный расположенный в центре Вены офис продается или сдается в аренду. Площадь: 218,3 м2 (9…
€701,390
Офис в Вена, Австрия
Офис
Вена, Австрия
€549,670
Коммерческая 5 спален с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Вена, Австрия
Коммерческая 5 спален с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Вена, Австрия
Количество спален 5
Площадь 241 м²
Апартаменты  расположены в центре Вены, в 6-ом районе, в 300 м от знаменитой торговой улицы …
€749,696
Коммерческая в Grossrussbach, Австрия
Коммерческая
Grossrussbach, Австрия
Площадь 60 м²
€78,863
Отель 16 комнат с мебелью, с видом на горы в Donnersbachwald, Австрия
Отель 16 комнат с мебелью, с видом на горы
Donnersbachwald, Австрия
Комнаты 16
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 4
Отель 3 * расположен прямо на подъемнике в лучшем, естественном снежном месте. 16 номеров (…
€2,10 млн
Realting.com
Перейти