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Коммерческая недвижимость в Нижняя Австрия, Австрия

6 объектов найдено
Инвестиционная в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Инвестиционная
Gemeinde Mauerbach, Австрия
Площадь 4 702 м²
€ 1,050,000
Коммерческая в Gemeinde Wilhelmsburg, Австрия
Коммерческая
Gemeinde Wilhelmsburg, Австрия
Площадь 594 м²
€ 285,000
Коммерческая в Швехат, Австрия
Коммерческая
Швехат, Австрия
Площадь 2 м²
€ 800,000
Инвестиционная в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Инвестиционная
Gemeinde Mauerbach, Австрия
Площадь 4 702 м²
€ 1,050,000
Коммерческая в Баден, Австрия
Коммерческая
Баден, Австрия
Площадь 14 635 м²
€ 7,500,000
Коммерческая 38 спален в Баден, Австрия
Коммерческая 38 спален
Баден, Австрия
Количество спален 38
Площадь 2 800 м²
€ 7,000,000
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