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Коммерческая недвижимость в Бургенланд, Австрия

1 объект найдено
Коммерческая 11 комнат с мебелью, с лифтом, с гаражом в Штейнберг, Австрия
Коммерческая 11 комнат с мебелью, с лифтом, с гаражом
Штейнберг, Австрия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 622 м²
Количество этажей 3
Эта обширная коммерческая недвижимость в Штайнберг-Дёрфле, Бургенланд, предлагает стратегиче…
€2,45 млн
Realting.com
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