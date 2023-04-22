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Коммерческая недвижимость в Санкт-Пёльтен, Австрия

Gemeinde Mauerbach
3
Gemeinde Wilhelmsburg
1
4 объекта найдено
Инвестиционная в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Инвестиционная
Gemeinde Mauerbach, Австрия
4 702 м²
€ 1,050,000
Продается отремонтированный жилой дом с 10 жилыми единицами, 5 из которых были частично отре…
Инвестиционная в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Инвестиционная
Gemeinde Mauerbach, Австрия
4 702 м²
€ 1,049,000
Продается отремонтированный жилой дом с 10 жилыми единицами, 5 из которых были частично отре…
Коммерческая в Gemeinde Wilhelmsburg, Австрия
Коммерческая
Gemeinde Wilhelmsburg, Австрия
594 м²
€ 285,000
Собственность использовалась как загородная гостиница и жилое здание до 2001 года. Встроенны…
Инвестиционная в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Инвестиционная
Gemeinde Mauerbach, Австрия
4 702 м²
€ 1,050,000
Продается отремонтированный жилой дом с 10 жилыми единицами, 5 из которых были частично отре…
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