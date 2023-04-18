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Купить коммерческую недвижимость в Bezirk Spittal an der Drau, Австрия

Heiligenblut am Grossglockner
1
Хайлигенблут
1
1 объект найдено
Коммерческая 14 спаленв Хайлигенблут, Австрия
Коммерческая 14 спален
Хайлигенблут, Австрия
1 200 м²
€ 1,200,000
Этот прекрасный отель, построенный в 1928 году, расположился в чудесном месте, недалеко от ц…

Параметры недвижимости в Bezirk Spittal an der Drau, Австрия

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