Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Австрия
  4. Корнойбург

Коммерческая недвижимость в Корнойбург, Австрия

2 объекта найдено
Коммерческая в Grossrussbach, Австрия
Коммерческая
Grossrussbach, Австрия
Площадь 60 м²
€79,000
Коммерческая в Tresdorf, Австрия
Коммерческая
Tresdorf, Австрия
Площадь 540 м²
Сюжет ок. Продается 3039 м ², состоящий из 5 смежных участков. Амбар имеет NFl ок. 200 м ²,…
€694,000
Realting.com
Перейти