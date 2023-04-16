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Купить коммерческую недвижимость в Bezirk Baden, Австрия

Баден
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2 объекта найдено
Коммерческаяв Баден, Австрия
Коммерческая
Баден, Австрия
14 635 м²
€ 7,500,000
Уникальный отель 1820 г строительства находится в сердце Бадена, одного из самых живописных …
Коммерческая 38 спаленв Баден, Австрия
Коммерческая 38 спален
Баден, Австрия
2 800 м²
€ 7,000,000
Шикарный отель расположен в одном из самых живописных регионов Австрии в Бадене. Регион Баде…

Параметры недвижимости в Bezirk Baden, Австрия

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