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Коммерческая недвижимость в Ереван, Армения

57 объектов найдено
Коммерческая 1 спальня в Ереван, Армения
Коммерческая 1 спальня
Ереван, Армения
-1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 1/12 Этаж
€ 163,475
Коммерческая 2 комнаты в Ереван, Армения
Коммерческая 2 комнаты
Ереван, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 180 м² 1/5 Этаж
€ 254,294
Коммерческая 5 комнат в Ереван, Армения
Коммерческая 5 комнат
Ереван, Армения
5 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² 3/3 Этаж
€ 170,740
Коммерческая 12 комнат в Ереван, Армения
Коммерческая 12 комнат
Ереван, Армения
12 Количество комнат 7 ванных комнат 490 м² 4/4 Этаж
€ 1,089,830
Коммерческая 9 комнат в Ереван, Армения
Коммерческая 9 комнат
Ереван, Армения
9 Количество комнат 3 ванных комнат 190 м² 1/3 Этаж
€ 178,006
Коммерческая 4 комнаты в Ереван, Армения
Коммерческая 4 комнаты
Ереван, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 190 м² 1/2 Этаж
€ 572,161
Коммерческая 5 комнат в Ереван, Армения
Коммерческая 5 комнат
Ереван, Армения
5 Количество комнат 1 ванных комнат 147 м² 1/1 Этаж
€ 138,272
Коммерческая 3 комнаты в Ереван, Армения
Коммерческая 3 комнаты
Ереван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 1/5 Этаж
€ 99,901
Коммерческая 3 комнаты в Ереван, Армения
Коммерческая 3 комнаты
Ереван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 1/1 Этаж
€ 41,777
Коммерческая 3 комнаты в Ереван, Армения
Коммерческая 3 комнаты
Ереван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м² 1/2 Этаж
€ 40,869
Коммерческая 1 комната в Ереван, Армения
Коммерческая 1 комната
Ереван, Армения
1 Количество комнат 45 м² 1/1 Этаж
€ 118,065
Коммерческая 4 комнаты в Ереван, Армения
Коммерческая 4 комнаты
Ереван, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 1/4 Этаж
€ 272,458
Коммерческая 1 комната в Ереван, Армения
Коммерческая 1 комната
Ереван, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м² 1/5 Этаж
€ 227,048
Коммерческая 2 комнаты в Ереван, Армения
Коммерческая 2 комнаты
Ереван, Армения
2 Количество комнат 2 ванных комнат 280 м² Количество этажей 3
€ 227,048
Коммерческая 3 комнаты в Ереван, Армения
Коммерческая 3 комнаты
Ереван, Армения
3 Количество комнат 2 ванных комнат 177 м² 1/2 Этаж
€ 154,393
Коммерческая 1 комната в Ереван, Армения
Коммерческая 1 комната
Ереван, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м² 1/1 Этаж
€ 141
Коммерческая 1 комната в Ереван, Армения
Коммерческая 1 комната
Ереван, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 1/1 Этаж
€ 52,675
Коммерческая 3 комнаты в Ереван, Армения
Коммерческая 3 комнаты
Ереван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² Количество этажей 5
€ 149,852
Коммерческая в Ереван, Армения
Коммерческая
Ереван, Армения
-1 Количество комнат 8 ванных комнат 1 450 м² 1/3 Этаж
€ 3
Коммерческая 1 комната в Ереван, Армения
Коммерческая 1 комната
Ереван, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 1/3 Этаж
€ 181,638
Коммерческая 6 комнат в Ереван, Армения
Коммерческая 6 комнат
Ереван, Армения
6 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м² 3/3 Этаж
€ 454,096
Коммерческая 8 комнат в Ереван, Армения
Коммерческая 8 комнат
Ереван, Армения
8 Количество комнат 3 ванных комнат 159 м² 3/3 Этаж
€ 272,458
Коммерческая 1 комната в Ереван, Армения
Коммерческая 1 комната
Ереван, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 200 м² Количество этажей 1
€ 68,114
Коммерческая 6 комнат в Ереван, Армения
Коммерческая 6 комнат
Ереван, Армения
6 Количество комнат 2 ванных комнат 240 м² 2/3 Этаж
€ 472,260
Коммерческая в Ереван, Армения
Коммерческая
Ереван, Армения
-1 Количество комнат 2 ванных комнат 260 м² Количество этажей 4
€ 544,915
Коммерческая 3 комнаты в Ереван, Армения
Коммерческая 3 комнаты
Ереван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 1/4 Этаж
€ 154,393
Коммерческая 4 комнаты в Ереван, Армения
Коммерческая 4 комнаты
Ереван, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/5 Этаж
€ 145,311
Коммерческая 1 комната в Ереван, Армения
Коммерческая 1 комната
Ереван, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² Количество этажей 4
€ 108,983
Коммерческая 2 комнаты в Ереван, Армения
Коммерческая 2 комнаты
Ереван, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 1/16 Этаж
€ 99,901
Коммерческая 1 комната в Ереван, Армения
Коммерческая 1 комната
Ереван, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² Количество этажей 5
€ 154,393
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