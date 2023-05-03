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Realting.com
Армения
Ереван
Коммерческая недвижимость в Ереван, Армения
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57 объектов найдено
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Коммерческая 1 спальня
Ереван, Армения
-1 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
1/12 Этаж
€ 163,475
Коммерческая 2 комнаты
Ереван, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
180 м²
1/5 Этаж
€ 254,294
Коммерческая 5 комнат
Ереван, Армения
5 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
3/3 Этаж
€ 170,740
Коммерческая 12 комнат
Ереван, Армения
12 Количество комнат
7 ванных комнат
490 м²
4/4 Этаж
€ 1,089,830
Коммерческая 9 комнат
Ереван, Армения
9 Количество комнат
3 ванных комнат
190 м²
1/3 Этаж
€ 178,006
Коммерческая 4 комнаты
Ереван, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
190 м²
1/2 Этаж
€ 572,161
Коммерческая 5 комнат
Ереван, Армения
5 Количество комнат
1 ванных комнат
147 м²
1/1 Этаж
€ 138,272
Коммерческая 3 комнаты
Ереван, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
1/5 Этаж
€ 99,901
Коммерческая 3 комнаты
Ереван, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
1/1 Этаж
€ 41,777
Коммерческая 3 комнаты
Ереван, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
96 м²
1/2 Этаж
€ 40,869
Коммерческая 1 комната
Ереван, Армения
1 Количество комнат
45 м²
1/1 Этаж
€ 118,065
Коммерческая 4 комнаты
Ереван, Армения
4 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
1/4 Этаж
€ 272,458
Коммерческая 1 комната
Ереван, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
1/5 Этаж
€ 227,048
Коммерческая 2 комнаты
Ереван, Армения
2 Количество комнат
2 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 3
€ 227,048
Коммерческая 3 комнаты
Ереван, Армения
3 Количество комнат
2 ванных комнат
177 м²
1/2 Этаж
€ 154,393
Коммерческая 1 комната
Ереван, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
1/1 Этаж
€ 141
Коммерческая 1 комната
Ереван, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
1/1 Этаж
€ 52,675
Коммерческая 3 комнаты
Ереван, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
Количество этажей 5
€ 149,852
Коммерческая
Ереван, Армения
-1 Количество комнат
8 ванных комнат
1 450 м²
1/3 Этаж
€ 3
Коммерческая 1 комната
Ереван, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
1/3 Этаж
€ 181,638
Коммерческая 6 комнат
Ереван, Армения
6 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
3/3 Этаж
€ 454,096
Коммерческая 8 комнат
Ереван, Армения
8 Количество комнат
3 ванных комнат
159 м²
3/3 Этаж
€ 272,458
Коммерческая 1 комната
Ереван, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 1
€ 68,114
Коммерческая 6 комнат
Ереван, Армения
6 Количество комнат
2 ванных комнат
240 м²
2/3 Этаж
€ 472,260
Коммерческая
Ереван, Армения
-1 Количество комнат
2 ванных комнат
260 м²
Количество этажей 4
€ 544,915
Коммерческая 3 комнаты
Ереван, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
1/4 Этаж
€ 154,393
Коммерческая 4 комнаты
Ереван, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
1/5 Этаж
€ 145,311
Коммерческая 1 комната
Ереван, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
Количество этажей 4
€ 108,983
Коммерческая 2 комнаты
Ереван, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
1/16 Этаж
€ 99,901
Коммерческая 1 комната
Ереван, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
Количество этажей 5
€ 154,393
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