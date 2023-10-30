Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Армения
  4. Складские помещения

Склады в Армении

коммерческая недвижимость
20
Склад В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 1 спальня в Ереван, Армения
Коммерческая 1 спальня
Ереван, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/2
Продается 125 кв.м. коммерческая площадь, г. Ереван, административный район Кентрон, шоссе Ц…
€274,355
Коммерческая в Ереван, Армения
Коммерческая
Ереван, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 450 м²
Этаж 1/3
Сдается в аренду / продается трехэтажная новостройка офисного/ коммерческого назначения, на …
€3,29 млн
Коммерческая в Ереван, Армения
Коммерческая
Ереван, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 720 м²
Этаж 4/4
Продается 4-х этажное коммерческое помещение. Город Ереван, административный район Канакер-З…
€3,31 млн
Коммерческая 1 комната в Ереван, Армения
Коммерческая 1 комната
Ереван, Армения
Комнаты 1
Площадь 241 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческое помещение площадью 240,7 квадратных метров, на проспекте Аршакуняц, а…
€455,428
Коммерческая 1 комната в Ереван, Армения
Коммерческая 1 комната
Ереван, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/17
Продается офисное помещение площадью 40 квадратных метров, в городе Ереван, на Цицернакаберд…
€193,940
Коммерческая 5 комнат в Ереван, Армения
Коммерческая 5 комнат
Ереван, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческое помещение площадью 147 квадратных метров, г. Ереван, административный…
€144,036
Коммерческая 1 комната в Ошакан, Армения
Коммерческая 1 комната
Ошакан, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 10 000 м²
Этаж 1/1
Продается производственная площадь площадью 10 000 квадратных метров в общине Ошакан Арагацо…
€359,499
Коммерческая 6 комнат в Ереван, Армения
Коммерческая 6 комнат
Ереван, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
Офисное помещение на улице Папазяна, напротив парка Малакан Здание 160 кв/м Земельный участо…
€283,815
Коммерческая в Ереван, Армения
Коммерческая
Ереван, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 268 м²
Этаж 1/1
Продается торгово-офисное помещение площадью 231 кв.м, в городе Ереван, на улице Мелкумова, …
€378,420
Коммерческая 4 комнаты в Ереван, Армения
Коммерческая 4 комнаты
Ереван, Армения
Комнаты 4
Площадь 138 м²
Этаж 2/2
Продается коммерческое помещение площадью 138 квадратных метров в городе Ереван, администрат…
€236,513
Коммерческая в Ереван, Армения
Коммерческая
Ереван, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 5 000 м²
Этаж 1/5
Продается коммерческое/деловое помещение площадью 5000 квадратных метров в городе Ереван, на…
€4,73 млн
Коммерческая в Ереван, Армения
Коммерческая
Ереван, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 680 м²
Этаж 1/3
Продается многофункциональное коммерческое помещение площадью 1680 квадратных метров, в горо…
€2,65 млн
Realting.com
Перейти