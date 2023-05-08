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Коммерческая недвижимость в Варденик, Армения

1 объект найдено
Коммерческая 3 комнаты в Варденик, Армения
Коммерческая 3 комнаты
Варденик, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 310 м²
Этаж 2/2
€ 38,118
Realting.com
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