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Коммерческая недвижимость в Ванадзор, Армения

4 объекта найдено
Коммерческая 2 комнаты в Ванадзор, Армения
Коммерческая 2 комнаты
Ванадзор, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 1/1 Этаж
€ 47,226
Коммерческая 1 спальня в Ванадзор, Армения
Коммерческая 1 спальня
Ванадзор, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 360 м² 1/1 Этаж
€ 372,359
Коммерческая 9 комнат в Ванадзор, Армения
Коммерческая 9 комнат
Ванадзор, Армения
9 Количество комнат 6 ванных комнат 480 м² 1/1 Этаж
€ 281,540
Коммерческая 1 комната в Ванадзор, Армения
Коммерческая 1 комната
Ванадзор, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 18 м² 1/1 Этаж
€ 13,623
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