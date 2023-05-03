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Коммерческая недвижимость в Вагаршапатский район, Армения

Вагаршапат
3
4 объекта найдено
Коммерческая 3 комнаты в Вагаршапат, Армения
Коммерческая 3 комнаты
Вагаршапат, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2 700 м² 1/1 Этаж
€ 147,127
Коммерческая 2 комнаты в Вагаршапат, Армения
Коммерческая 2 комнаты
Вагаршапат, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 1/1 Этаж
€ 17,710
Коммерческая в Вагаршапат, Армения
Коммерческая
Вагаршапат, Армения
-1 Количество комнат 2 ванных комнат 3 470 м² 1/1 Этаж
€ 454,096
Коммерческая в Мецамор, Армения
Коммерческая
Мецамор, Армения
-1 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² 2/2 Этаж
€ 68,114
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