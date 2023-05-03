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Коммерческая недвижимость в Цахкадзор, Армения

2 объекта найдено
Коммерческая 2 комнаты в Цахкадзор, Армения
Коммерческая 2 комнаты
Цахкадзор, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 2/12 Этаж
€ 99,901
Коммерческая 23 спальни в Цахкадзор, Армения
Коммерческая 23 спальни
Цахкадзор, Армения
23 Количество комнат 4 ванных комнат 1 500 м² 3/3 Этаж
€ 381,441
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