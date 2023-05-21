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Коммерческая недвижимость в Сисиан, Армения

1 объект найдено
Коммерческая в Сисиан, Армения
Коммерческая
Сисиан, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/2
€ 19
Продается коммерческая площадь 40 квадратных метров по адресу Ширванзаде 2б, город Сисиан, С…
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