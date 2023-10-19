Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Армения
  4. Other

Коммерческая недвижимость в Армении

коммерческая недвижимость
13
Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Ереван, Армения
Коммерческая
Ереван, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 680 м²
Этаж 1/3
Продается многофункциональное коммерческое помещение площадью 1680 квадратных метров, в горо…
€2,66 млн
Коммерческая 6 комнат в Ереван, Армения
Коммерческая 6 комнат
Ереван, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
Офисное помещение на улице Папазяна, напротив парка Малакан Здание 160 кв/м Земельный участо…
€284,685
Коммерческая в Ереван, Армения
Коммерческая
Ереван, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Этаж 1/2
Продается коммерческое/производственное помещение площадью 600 квадратных метров в городе Ер…
€474,476
Коммерческая 5 комнат в Ереван, Армения
Коммерческая 5 комнат
Ереван, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческое помещение площадью 147 квадратных метров, г. Ереван, административный…
€144,478
Коммерческая в Ереван, Армения
Коммерческая
Ереван, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 268 м²
Этаж 1/1
Продается торгово-офисное помещение площадью 231 кв.м, в городе Ереван, на улице Мелкумова, …
€379,580
Коммерческая 1 комната в Ереван, Армения
Коммерческая 1 комната
Ереван, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/17
Продается офисное помещение площадью 40 квадратных метров, в городе Ереван, на Цицернакаберд…
€194,535
Коммерческая 5 комнат в Ереван, Армения
Коммерческая 5 комнат
Ереван, Армения
Комнаты 5
Площадь 185 м²
Количество этажей 4
Продается коммерческое/офисное/торговое помещение площадью 185 квадратных метров, в городе Е…
€198,185
Коммерческая 4 комнаты в Ереван, Армения
Коммерческая 4 комнаты
Ереван, Армения
Комнаты 4
Площадь 138 м²
Этаж 2/2
Продается коммерческое помещение площадью 138 квадратных метров в городе Ереван, администрат…
€237,238
Коммерческая в Ереван, Армения
Коммерческая
Ереван, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 5 000 м²
Этаж 1/5
Продается коммерческое/деловое помещение площадью 5000 квадратных метров в городе Ереван, на…
€4,74 млн
Коммерческая 1 комната в Ошакан, Армения
Коммерческая 1 комната
Ошакан, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 10 000 м²
Этаж 1/1
Продается производственная площадь площадью 10 000 квадратных метров в общине Ошакан Арагацо…
€360,601
Коммерческая 8 комнат в Ереван, Армения
Коммерческая 8 комнат
Ереван, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 620 м²
Этаж 3/3
Продается коммерческое помещение площадью 620 квадратных метров, в городе Ереван, в админист…
€892,014
Коммерческая в Ереван, Армения
Коммерческая
Ереван, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 720 м²
Этаж 4/4
Продается 4-х этажное коммерческое помещение. Город Ереван, административный район Канакер-З…
€3,32 млн
Realting.com
Перейти