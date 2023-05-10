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Коммерческая недвижимость в Лорийская область, Армения

Гюмри
5
Ширакская область
5
Ванадзор
3
8 объектов найдено
Коммерческая 4 комнаты в Маисян, Армения
Коммерческая 4 комнаты
Маисян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
€ 103
Коммерческая 1 комната в Маисян, Армения
Коммерческая 1 комната
Маисян, Армения
Комнаты 1
Площадь 337 м²
Количество этажей 1
€ 153
Коммерческая 1 комната в Маисян, Армения
Коммерческая 1 комната
Маисян, Армения
Комнаты 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
€ 31,921
Коммерческая 2 спальни в Маисян, Армения
Коммерческая 2 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 2/2
€ 291,846
Коммерческая 2 спальни в Маисян, Армения
Коммерческая 2 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
€ 109
Коммерческая 1 спальня в Ванадзор, Армения
Коммерческая 1 спальня
Ванадзор, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 360 м²
Этаж 1/1
€ 373,928
Коммерческая 9 комнат в Ванадзор, Армения
Коммерческая 9 комнат
Ванадзор, Армения
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 480 м²
Этаж 1/1
€ 282,726
Коммерческая 1 комната в Ванадзор, Армения
Коммерческая 1 комната
Ванадзор, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 1/1
€ 13,680
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