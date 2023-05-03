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Коммерческая недвижимость в Котайкская область, Армения

Раздан
4
9 объектов найдено
Коммерческая 17 комнат в Балаховит, Армения
Коммерческая 17 комнат
Балаховит, Армения
17 Количество комнат 9 ванных комнат 500 м² 1/3 Этаж
€ 363,277
Коммерческая 4 комнаты в Раздан, Армения
Коммерческая 4 комнаты
Раздан, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1 000 м² 1/1 Этаж
€ 163,475
Коммерческая в Раздан, Армения
Коммерческая
Раздан, Армения
-1 Количество комнат 700 м² 1/1 Этаж
€ 317,867
Коммерческая 3 комнаты в Раздан, Армения
Коммерческая 3 комнаты
Раздан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 1/5 Этаж
€ 40,869
Коммерческая 2 комнаты в Егвард, Армения
Коммерческая 2 комнаты
Егвард, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 1/1 Этаж
€ 86,278
Коммерческая 2 комнаты в Цахкадзор, Армения
Коммерческая 2 комнаты
Цахкадзор, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 2/12 Этаж
€ 99,901
Коммерческая 3 комнаты в Раздан, Армения
Коммерческая 3 комнаты
Раздан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 220 м² 1/5 Этаж
€ 40,869
Коммерческая 1 комната в Абовян, Армения
Коммерческая 1 комната
Абовян, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 1 046 м² 2/2 Этаж
€ 317,867
Коммерческая 23 спальни в Цахкадзор, Армения
Коммерческая 23 спальни
Цахкадзор, Армения
23 Количество комнат 4 ванных комнат 1 500 м² 3/3 Этаж
€ 381,441
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