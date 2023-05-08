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Коммерческая недвижимость в Разданский район, Армения

2 объекта найдено
Коммерческая 2 комнаты в Цахкадзор, Армения
Коммерческая 2 комнаты
Цахкадзор, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/12
€ 99,833
Коммерческая 23 спальни в Цахкадзор, Армения
Коммерческая 23 спальни
Цахкадзор, Армения
Комнаты 23
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 500 м²
Этаж 3/3
€ 381,182
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