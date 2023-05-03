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Армения
Котайкская область
Раздан
Коммерческая недвижимость в Раздан, Армения
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4 объекта найдено
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Коммерческая 4 комнаты
Раздан, Армения
4 Количество комнат
2 ванных комнат
1 000 м²
1/1 Этаж
€ 163,475
Коммерческая
Раздан, Армения
-1 Количество комнат
700 м²
1/1 Этаж
€ 317,867
Коммерческая 3 комнаты
Раздан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
1/5 Этаж
€ 40,869
Коммерческая 3 комнаты
Раздан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
220 м²
1/5 Этаж
€ 40,869
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