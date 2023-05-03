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Коммерческая недвижимость в Раздан, Армения

4 объекта найдено
Коммерческая 4 комнаты в Раздан, Армения
Коммерческая 4 комнаты
Раздан, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1 000 м² 1/1 Этаж
€ 163,475
Коммерческая в Раздан, Армения
Коммерческая
Раздан, Армения
-1 Количество комнат 700 м² 1/1 Этаж
€ 317,867
Коммерческая 3 комнаты в Раздан, Армения
Коммерческая 3 комнаты
Раздан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 1/5 Этаж
€ 40,869
Коммерческая 3 комнаты в Раздан, Армения
Коммерческая 3 комнаты
Раздан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 220 м² 1/5 Этаж
€ 40,869
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