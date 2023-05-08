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Коммерческая недвижимость в Гюмри, Армения

5 объектов найдено
Коммерческая 4 комнаты в Маисян, Армения
Коммерческая 4 комнаты
Маисян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
€ 103
Коммерческая 1 комната в Маисян, Армения
Коммерческая 1 комната
Маисян, Армения
Комнаты 1
Площадь 337 м²
Количество этажей 1
€ 152
Коммерческая 1 комната в Маисян, Армения
Коммерческая 1 комната
Маисян, Армения
Комнаты 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
€ 31,765
Коммерческая 2 спальни в Маисян, Армения
Коммерческая 2 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 2/2
€ 290,424
Коммерческая 2 спальни в Маисян, Армения
Коммерческая 2 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
€ 108
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