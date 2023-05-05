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Коммерческая недвижимость в Goris Community, Армения

1 объект найдено
Коммерческая 3 комнаты в Горис, Армения
Коммерческая 3 комнаты
Горис, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/5
€ 63,503
Realting.com
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