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Коммерческая недвижимость в Гехаркуникская область, Армения

4 объекта найдено
Коммерческая 3 комнаты в Гавар, Армения
Коммерческая 3 комнаты
Гавар, Армения
3 Количество комнат 1 000 м² 1/1 Этаж
€ 68,114
Коммерческая 3 комнаты в Варденик, Армения
Коммерческая 3 комнаты
Варденик, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 310 м² 2/2 Этаж
€ 38,144
Коммерческая 1 спальня в Гехаркуникская область, Армения
Коммерческая 1 спальня
Гехаркуникская область, Армения
-1 Количество комнат 4 500 м² 1/1 Этаж
€ 39,052
Коммерческая 4 спальни в Цовак, Армения
Коммерческая 4 спальни
Цовак, Армения
6 Количество комнат 7 ванных комнат 700 м² 1/2 Этаж
€ 454,096
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