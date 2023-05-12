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Коммерческая недвижимость в Гавар, Армения

1 объект найдено
Коммерческая 3 комнаты в Гавар, Армения
Коммерческая 3 комнаты
Гавар, Армения
Комнаты 3
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/1
€ 68,730
Realting.com
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