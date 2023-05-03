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Коммерческая недвижимость в Аштаракский район, Армения

3 объекта найдено
Коммерческая 1 спальня в Ошакан, Армения
Коммерческая 1 спальня
Ошакан, Армения
2 Количество комнат 2 ванных комнат 168 м² 1/1 Этаж
€ 90,819
Коммерческая 1 комната в Ошакан, Армения
Коммерческая 1 комната
Ошакан, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 10 000 м² 1/1 Этаж
€ 345,113
Коммерческая в Уджан, Армения
Коммерческая
Уджан, Армения
-1 Количество комнат 1 ванных комнат 1 100 м² 1/1 Этаж
€ 10
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