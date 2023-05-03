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Коммерческая недвижимость в Армавирский район, Армения

Армавир
4
4 объекта найдено
Коммерческая 2 комнаты в Армавир, Армения
Коммерческая 2 комнаты
Армавир, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 1/1 Этаж
€ 108,983
Коммерческая в Армавир, Армения
Коммерческая
Армавир, Армения
-1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 1/1 Этаж
€ 9
Коммерческая в Армавир, Армения
Коммерческая
Армавир, Армения
-1 Количество комнат 1 ванных комнат 180 м² 1/1 Этаж
€ 29,970
Коммерческая 11 комнат в Армавир, Армения
Коммерческая 11 комнат
Армавир, Армения
11 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² 1/2 Этаж
€ 122,606
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