Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Армения
  3. Армавирская область
  4. Армавирский район
  5. Армавир

Коммерческая недвижимость в Армавир, Армения

4 объекта найдено
Коммерческая 2 комнаты в Армавир, Армения
Коммерческая 2 комнаты
Армавир, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/1
€ 108,413
Коммерческая в Армавир, Армения
Коммерческая
Армавир, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
€ 9
Коммерческая в Армавир, Армения
Коммерческая
Армавир, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 1/1
€ 29,814
Коммерческая 11 комнат в Армавир, Армения
Коммерческая 11 комнат
Армавир, Армения
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
€ 121,965
Realting.com
Перейти