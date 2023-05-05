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Коммерческая недвижимость в Арагацотнская область, Армения

3 объекта найдено
Коммерческая 1 спальня в Ошакан, Армения
Коммерческая 1 спальня
Ошакан, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 1/1
€ 90,719
Коммерческая 1 комната в Ошакан, Армения
Коммерческая 1 комната
Ошакан, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 10 000 м²
Этаж 1/1
€ 344,732
Коммерческая в Уджан, Армения
Коммерческая
Уджан, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 100 м²
Этаж 1/1
€ 10
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