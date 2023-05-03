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Коммерческая недвижимость в Ахурянский район, Армения

Гюмри
5
5 объектов найдено
Коммерческая 4 комнаты в Маисян, Армения
Коммерческая 4 комнаты
Маисян, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м² 1/1 Этаж
€ 103
Коммерческая 1 комната в Маисян, Армения
Коммерческая 1 комната
Маисян, Армения
1 Количество комнат 337 м² Количество этажей 1
€ 153
Продается полуподвальная зона здания, улица Горку, 67, Гюмри, перед входом в административно…
Коммерческая 1 комната в Маисян, Армения
Коммерческая 1 комната
Маисян, Армения
1 Количество комнат 70 м² 1/1 Этаж
€ 31,787
Коммерческая 2 спальни в Маисян, Армения
Коммерческая 2 спальни
Маисян, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м² 2/2 Этаж
€ 290,621
Коммерческая 2 спальни в Маисян, Армения
Коммерческая 2 спальни
Маисян, Армения
5 Количество комнат 1 ванных комнат 180 м² 2/2 Этаж
€ 107
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