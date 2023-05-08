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Коммерческая недвижимость в Абовянский район, Армения

2 объекта найдено
Коммерческая 17 комнат в Балаховит, Армения
Коммерческая 17 комнат
Балаховит, Армения
Комнаты 17
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 500 м²
Этаж 1/3
€ 363,030
Коммерческая 1 комната в Абовян, Армения
Коммерческая 1 комната
Абовян, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 046 м²
Этаж 2/2
€ 317,652
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