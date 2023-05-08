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Коммерческая недвижимость в Абовян, Армения

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Абовян, Армения
Коммерческая 1 комната
Абовян, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 046 м²
Этаж 2/2
€ 317,652
Realting.com
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