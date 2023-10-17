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Коммерческая
Армения
Коммерческая недвижимость в Армении
Ереван
15
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15 объектов найдено
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Коммерческая
Ереван, Армения
-1
4
1 720 м²
4/4
Продается 4-х этажное коммерческое помещение. Город Ереван, административный район Канакер-З…
€3,33 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Ереван, Армения
-1
10
5 000 м²
1/5
Продается коммерческое/деловое помещение площадью 5000 квадратных метров в городе Ереван, на…
€4,75 млн
Рекомендовать
Коммерческая 4 комнаты
Ереван, Армения
4
138 м²
2/2
Продается коммерческое помещение площадью 138 квадратных метров в городе Ереван, администрат…
€237,588
Рекомендовать
Коммерческая
Ереван, Армения
-1
2
600 м²
1/2
Продается коммерческое/производственное помещение площадью 600 квадратных метров в городе Ер…
€475,175
Рекомендовать
Коммерческая 8 комнат
Ереван, Армения
8
8
620 м²
3/3
Продается коммерческое помещение площадью 620 квадратных метров, в городе Ереван, в админист…
€893,329
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Ереван, Армения
1
1
40 м²
1/17
Продается офисное помещение площадью 40 квадратных метров, в городе Ереван, на Цицернакаберд…
€194,822
Рекомендовать
Коммерческая 5 комнат
Ереван, Армения
5
185 м²
4
Продается коммерческое/офисное/торговое помещение площадью 185 квадратных метров, в городе Е…
€198,477
Рекомендовать
Коммерческая
Ереван, Армения
-1
1
268 м²
1/1
Продается торгово-офисное помещение площадью 231 кв.м, в городе Ереван, на улице Мелкумова, …
€380,140
Рекомендовать
Коммерческая 6 комнат
Ереван, Армения
6
3
220 м²
2/2
Офисное помещение на улице Папазяна, напротив парка Малакан Здание 160 кв/м Земельный участо…
€285,105
Рекомендовать
Коммерческая 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
55 м²
1/3
Продается офисное помещение площадью 55 квадратных метров, в городе Ереван, административный…
€144,738
Рекомендовать
Коммерческая 5 комнат
Ереван, Армения
5
1
147 м²
1/1
Продается коммерческое помещение площадью 147 квадратных метров, г. Ереван, административный…
€144,691
Рекомендовать
Коммерческая 4 комнаты
Ереван, Армения
4
2
75 м²
1/4
Продается офисное помещение площадью 75 квадратных метров в городе Ереван, административный …
€332,623
Рекомендовать
Коммерческая
Ереван, Армения
-1
8
1 450 м²
1/3
Сдается в аренду / продается трехэтажная новостройка офисного/ коммерческого назначения, на …
€3,35 млн
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Коммерческая 1 комната
Ошакан, Армения
1
1
10 000 м²
1/1
Продается производственная площадь площадью 10 000 квадратных метров в общине Ошакан Арагацо…
€361,133
Рекомендовать
Коммерческая
Ереван, Армения
-1
2
1 680 м²
1/3
Продается многофункциональное коммерческое помещение площадью 1680 квадратных метров, в горо…
€2,66 млн
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