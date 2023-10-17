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Коммерческая недвижимость в Армении

Ереван
15
15 объектов найдено
Коммерческая в Ереван, Армения
Коммерческая
Ереван, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 720 м²
Этаж 4/4
Продается 4-х этажное коммерческое помещение. Город Ереван, административный район Канакер-З…
€3,33 млн
Коммерческая в Ереван, Армения
Коммерческая
Ереван, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 5 000 м²
Этаж 1/5
Продается коммерческое/деловое помещение площадью 5000 квадратных метров в городе Ереван, на…
€4,75 млн
Коммерческая 4 комнаты в Ереван, Армения
Коммерческая 4 комнаты
Ереван, Армения
Комнаты 4
Площадь 138 м²
Этаж 2/2
Продается коммерческое помещение площадью 138 квадратных метров в городе Ереван, администрат…
€237,588
Коммерческая в Ереван, Армения
Коммерческая
Ереван, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Этаж 1/2
Продается коммерческое/производственное помещение площадью 600 квадратных метров в городе Ер…
€475,175
Коммерческая 8 комнат в Ереван, Армения
Коммерческая 8 комнат
Ереван, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 620 м²
Этаж 3/3
Продается коммерческое помещение площадью 620 квадратных метров, в городе Ереван, в админист…
€893,329
Коммерческая 1 комната в Ереван, Армения
Коммерческая 1 комната
Ереван, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/17
Продается офисное помещение площадью 40 квадратных метров, в городе Ереван, на Цицернакаберд…
€194,822
Коммерческая 5 комнат в Ереван, Армения
Коммерческая 5 комнат
Ереван, Армения
Комнаты 5
Площадь 185 м²
Количество этажей 4
Продается коммерческое/офисное/торговое помещение площадью 185 квадратных метров, в городе Е…
€198,477
Коммерческая в Ереван, Армения
Коммерческая
Ереван, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 268 м²
Этаж 1/1
Продается торгово-офисное помещение площадью 231 кв.м, в городе Ереван, на улице Мелкумова, …
€380,140
Коммерческая 6 комнат в Ереван, Армения
Коммерческая 6 комнат
Ереван, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
Офисное помещение на улице Папазяна, напротив парка Малакан Здание 160 кв/м Земельный участо…
€285,105
Коммерческая 2 спальни в Ереван, Армения
Коммерческая 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/3
Продается офисное помещение площадью 55 квадратных метров, в городе Ереван, административный…
€144,738
Коммерческая 5 комнат в Ереван, Армения
Коммерческая 5 комнат
Ереван, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческое помещение площадью 147 квадратных метров, г. Ереван, административный…
€144,691
Коммерческая 4 комнаты в Ереван, Армения
Коммерческая 4 комнаты
Ереван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/4
Продается офисное помещение площадью 75 квадратных метров в городе Ереван, административный …
€332,623
Коммерческая в Ереван, Армения
Коммерческая
Ереван, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 450 м²
Этаж 1/3
Сдается в аренду / продается трехэтажная новостройка офисного/ коммерческого назначения, на …
€3,35 млн
Коммерческая 1 комната в Ошакан, Армения
Коммерческая 1 комната
Ошакан, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 10 000 м²
Этаж 1/1
Продается производственная площадь площадью 10 000 квадратных метров в общине Ошакан Арагацо…
€361,133
Коммерческая в Ереван, Армения
Коммерческая
Ереван, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 680 м²
Этаж 1/3
Продается многофункциональное коммерческое помещение площадью 1680 квадратных метров, в горо…
€2,66 млн
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