Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Central Albania
  4. Тирана (область)
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Тирана (область), Албания

Тирана
1
Офис В архив
Очистить
1 объект найдено
Офисв Тирана, Албания
Офис
Тирана, Албания
432 м² Количество этажей 7
€ 800,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Тирана (область), Албания

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти