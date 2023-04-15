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Купить производственное здание в Тирана (область), Албания

Тирана
1
Производство В архив
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1 объект найдено
Производствов Тирана, Албания
Производство
Тирана, Албания
552 м² -1/7 Этаж
€ 331,260
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Тирана (область), Албания

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