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Коммерческая недвижимость в Тирана (область), Албания

1 объект найдено
Ресторан, кафе в Тирана, Албания
Ресторан, кафе
Тирана, Албания
Площадь 291 м²
Этаж 1/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€915,000
Realting.com
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